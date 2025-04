Torneo delle Regioni 2025 la seconda giornata decreta i primi verdetti

Torneo delle Regioni, in corso di svolgimento in Sicilia. Grande entusiasmo sui dieci campi che ogni giorno ospitano le avvincenti sfide di questo prestigioso Torneo di calcio giovanile. Tra sorprese e conferme, la seconda giornata ha già delineato situazioni di. Palermotoday.it - Torneo delle Regioni 2025, la seconda giornata decreta i primi verdetti Leggi su Palermotoday.it Entra nel vivo la 61ª edizione del, in corso di svolgimento in Sicilia. Grande entusiasmo sui dieci campi che ogni giorno ospitano le avvincenti sfide di questo prestigiosodi calcio giovanile. Tra sorprese e conferme, laha già delineato situazioni di.

Potrebbe interessarti anche:

Le rappresentative marchigiane a caccia di titoli : scatta in Sicilia il "Torneo delle Regioni 2025"

Torneo delle Regioni 2025 - al via in Sicilia per la prima volta la competizione che unisce sport e beneficenza

Torneo delle Regioni 2025 - presentato a Terrasini il girone A della 61esima edizione

Ne parlano su altre fonti Torneo delle Regioni, Sardegna-Umbria, la seconda giornata (aggiornamento gare). Torneo delle Regioni 2025: la seconda giornata decreta i primi verdetti. Piemonte V.A. già ai quarti tra gli U17. Nel Femminile, qualificate Sicilia, Lombardia e Piemonte V.A.. Torneo delle Regioni: i risultati del Veneto nella seconda giornata. Torneo delle Regioni Under 17. I risultati della seconda giornata: tre le formazioni già qualificate. TORNEO DELLE REGIONI - Seconda giornata: i risultati dell'Umbria. Da 2-0 a 2-2 in 15 minuti, i Campioni in carica rimontano con orgoglio e cominciano con un pari.

Nota di gazzettaregionale.it: Torneo delle Regioni: risultati, marcatori e classifiche di tutti i gironi - Seconda giornata agrodolce al Torneo delle Regioni per le squadre del Lazio. Se Under 15 ed Under 17 sono ad un passo dalla qualificazione dopo il pareggio e la vittoria ottenuti con l' Emilia Romagna ...

Nota di 11giovani.it: Torneo delle Regioni 2025 / Under 15 - Troppo Piemonte per la Toscana: 2-0 e qualificazione in cassaforte In evidenza - 2ª GIORNATA - Il solito Abebaneria apre le danze nel primo tempo, Tonin raddoppia all’inizio della ripresa: con una grande prestazione, i ragazzi di ...

Segnala 11giovani.it: Torneo delle Regioni 2025 / Under 19 - Ci pensano ancora Guzman e Bertagnon, il Piemonte ora vede la qualificazione - 2ª GIORNATA - Partita durissima con la Toscana, nella ripresa Guzman segna il vantaggio ribadendo in rete un rigore sbagliato, Bertagnon raddoppia ...