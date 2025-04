Perché George Russell non è stato penalizzato nel GP Bahrain pur avendo usato illegalmente il DRS

Perché i Commissari FIA hanno deciso di punire con una penalità George Russell per aver utilizzato illegalmente il DRS sulla sua Mercedes durante la gara del GP del Bahrain della Formula 1 2025: salvato dalla sua prontezza nel rimediare in pista. Leggi su Fanpage.it i Commissari FIA hanno deciso di punire con una penalitàper aver utilizzatoil DRS sulla sua Mercedes durante la gara del GP deldella Formula 1 2025: salvato dalla sua prontezza nel rimediare in pista.

Potrebbe interessarti anche:

F1 : Lando Norris e George Russell convincono nella FP1 a Suzuka - bene al momento le Ferrari

F1 - George Russell : “Tre giorni senza intoppi - non vedo l’ora di cominciare”

F1 - George Russell; “La McLaren di oggi è superiore al Verstappen del 2023”

Ne parlano su altre fonti Perché George Russell non è stato penalizzato nel GP Bahrain pur avendo usato illegalmente il DRS. F1. GP Bahrain, nessuna penalità per George Russell: ecco perché la FIA ha deciso così. Perché George Russell è stato squalificato dopo aver vinto il GP del Belgio?. F1 - Mercedes, Wolff: perché Russell non è più centrale nel progetto. Antonelli e Russell in scadenza a fine 2025? Wolff spiega perché non è veramente così. F1 | Russell crede nella Mercedes: "Ecco perchè nel 2025 lotteremo per il titolo".

Lo riporta fanpage.it: Perché George Russell non è stato penalizzato nel GP Bahrain pur avendo usato illegalmente il DRS - Perché i Commissari FIA hanno deciso di punire con una penalità George Russell per aver utilizzato illegalmente il DRS sulla sua Mercedes durante la ...

Riporta automoto.it: F1. GP Bahrain, nessuna penalità per George Russell: ecco perché la FIA ha deciso così - La FIA ha deciso di non penalizzare George Russell per aver attivato il DRS accidentalmente quando non poteva. Ecco perché la Federazione ha scelto così ...

Scrive formulapassion.it: Caso DRS di Russell: i precedenti che lo “salvano” - Russell convocato dai commissari per l'apertura non consentita del DRS. Analizziamo cosa è successo e i precedenti (che gli danno ragione) ...