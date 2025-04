Orrore in Italia sei cani fatti a pezzi e abbandonati in scatole Cosa c’è dietro

cani di media taglia sono stati ritrovati fatti a pezzi e chiusi in scatole, abbandonati tra via Grandi e via XXV Aprile. Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata di venerdì 11 aprile, è stato denunciato dalla stessa amministrazione comunale, che ha parlato di un gesto “ignobile e agghiacciante”.Le indagini sono in corso, affidate alla polizia locale, che sta passando al vaglio le immagini della videosorveglianza e i varchi elettronici cittadini nella speranza di individuare chi abbia compiuto un atto tanto efferato. Stando ai primi rilievi, i fatti risalirebbero alla notte tra giovedì e venerdì.A supportare le forze dell’ordine c’è anche Ats, coinvolta nella lettura dei microchip e nella raccolta di tutti gli elementi utili. Thesocialpost.it - Orrore in Italia: sei cani fatti a pezzi e abbandonati in scatole. Cosa c’è dietro Leggi su Thesocialpost.it Una scoperta agghiacciante alle porte di Milano ha sconvolto la comunità di Peschiera Borromeo: seidi media taglia sono stati ritrovatie chiusi intra via Grandi e via XXV Aprile. Il ritrovamento, avvenuto nella mattinata di venerdì 11 aprile, è stato denunciato dalla stessa amministrazione comunale, che ha parlato di un gesto “ignobile e agghiacciante”.Le indagini sono in corso, affidate alla polizia locale, che sta passando al vaglio le immagini della videosorveglianza e i varchi elettronici cittadini nella speranza di individuare chi abbia compiuto un atto tanto efferato. Stando ai primi rilievi, irisalirebbero alla notte tra giovedì e venerdì.A supportare le forze dell’ordine c’è anche Ats, coinvolta nella lettura dei microchip e nella raccolta di tutti gli elementi utili.

