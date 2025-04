Marc Marquez vince anche in Qatar preceduti Vinales e Bagnaia

Qatar) (ITALPRESS) – Dopo lo zero di Austin, Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, torna al successo, trionfando nel Gran Premio del Qatar, sul circuito di Lusail. L’otto volte iridato consolida così il suo primato nel campionato. Sul podio odierno si piazzano Maverick Vinales (Ktm Tech3), al secondo posto, e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), al terzo posto dopo la partenza dall’undicesima casella. Approfittando di un lungo di Vinales, Marquez ha messo a segno il sorpasso vincente alla curva sei a sette giri dal termine della corsa. Quarto posto per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), in testa dopo la partenza: quinto, invece, Johann Zarco (Honda). Nell’ordine, la top ten è composta da Fermin Aldeguer, Alex Marquez, Fabio Quartararo, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi: seguono Luca Martini ed Enea Bastianini, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Unlimitednews.it - Marc Marquez vince anche in Qatar, preceduti Vinales e Bagnaia Leggi su Unlimitednews.it LUSAIL () (ITALPRESS) – Dopo lo zero di Austin,, in sella alla Ducati Lenovo, torna al successo, trionfando nel Gran Premio del, sul circuito di Lusail. L’otto volte iridato consolida così il suo primato nel campionato. Sul podio odierno si piazzano Maverick(Ktm Tech3), al secondo posto, e Francesco(Ducati Lenovo), al terzo posto dopo la partenza dall’undicesima casella. Approfittando di un lungo diha messo a segno il sorpassonte alla curva sei a sette giri dal termine della corsa. Quarto posto per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), in testa dopo la partenza: quinto, invece, Johann Zarco (Honda). Nell’ordine, la top ten è composta da Fermin Aldeguer, Alex, Fabio Quartararo, Pedro Acosta eo Bezzecchi: seguono Luca Martini ed Enea Bastianini, rispettivamente undicesimo e dodicesimo.

