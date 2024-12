Ilgiorno.it - Diritti negati ai migranti: rigettato patteggiamento per Forlenza e Martinina

fondamentali dei, rigettate quindi, dal gup Mattia Fiorentini, le richieste dia un anno e 8 mesi per Alessandro, l’amministratore di fatto della societàche gestiva il Cpr di via Corelli, imputato di turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture per irregolarità nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dell’appalto bandito dalla prefettura. Nell’udienza preliminare, aggiornata al 14 marzo, entrano come parti civili 4ospiti del centro, varie associazioni, tra cui il Naga, BeFree, l’Asgi e l’Arci nazionale, e il ministero dell’Interno. Per il solo Naga, assistito dall’avvocato Eugenio Losco, il pm Paolo Storari aveva chiesto l’esclusione. Lo stesso giudice ha respinto anche ilproposto per la società. L’altra imputata, Consiglia Caruso, madre di, non aveva chiesto riti alternativi.