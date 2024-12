Quifinanza.it - Contante in calo ma in Italia resta sopra la media dell’Eurozona: il rapporto Bce

Leggi su Quifinanza.it

Aumentano sempre di più glini che usano carte di credito e altri metodi di pagamento digitale, ma rimangono ancora tanti i consumatori affezionati al. Lo rivela l’ultimo studio biennale della Banca centrale europea sulle abitudini di pagamento dei consumatori nell’area euro (Space), secondo cui l’utilizzo delle transazioni elettroniche di denaro aumenta anche in, ma in maniera minore rispetto alladegli altri Paesi.Lo studio della BceNel 2024 lo sviluppo dei pagamenti digitali risulta in rallentamento rispetto all’impennata riscontrata con il report Bce del 2022, sulla scia dell’incremento registrato nella pandemia, ma rimane in aumento graduale.Dai negozi, al bar, dall’officina al supermercato, al momento di passare alla cassa i cittadini europei utilizzano la carta o un’app in circa un caso ogni due (48%).