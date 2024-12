Infobetting.com - Celta Vigo-Real Sociedad (sabato 21 dicembre 2024 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida molto equilibrata in Galizia?

Leggi su Infobetting.com

Lasta vivendo un bel periodo e sta rimontando in maniera piuttosto decisa, con il sesto posto nel mirino e più di un pensiero al quinto: il Villarè infatti in un momento delicato e il Maiorca non sembra poter reggere il ritmo di alta classifica tenuto fino ad ora. I Txuri-urdin hanno .InfoBetting: Scommesse Sportive e