Caso migranti | anche la Cassazione boccia Giorgia Meloni

Leggi su Dayitalianews.com

“Relativamente alla designazione dei Paesi sicuri, il giudice ordinario non può sostituirsi al ministro degli Affari esteri. Non può neppure annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale. Può tuttavia, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi sicuri, allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto, con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale”. Così lala Suprema Corte.La sentenza è stata depositata ieri. La Corte diha risposto al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma il 1° luglio 2024.