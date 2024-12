361magazine.com - Bullismo, dal cyber bullismo al bullismo estetico: riflettori puntati sulla tematica per sensibilizzare e prevenire

Silvestro (Fi), impegno collettivo per sensibilizzazione, prevenzione e promozione cambiamento culturale. «un’occasione fondamentale per accendere isu una problematica di estrema attualit໓Dal Bullo al Bello”, questa ladella conferenza stampa tenuta dal senatore Silvestro che raccoglie molteplici consensi e pollici in su. Il, dala quello, è ormai una problematica troppo consolidata per non essere affrontata correttamente. Al fine die promuovere un effettivo cambiamento.“L’evento di oggi rappresenta un’occasione fondamentale per accendere isu una problematica di estrema attualità, il, con particolare attenzione alle sue declinazioni più insidiose, come ile il. Quest’ultimo, in particolare, colpisce l’autostima e l’identità delle vittime, spesso giovani e in una fase delicata della loro crescita, creando ferite profonde che possono accompagnarle a lungo.