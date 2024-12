Lettera43.it - Booking.com, l’Antitrust accetta gli impegni della piattaforma e chiude l’istruttoria

Leggi su Lettera43.it

ha deciso direper abuso di posizione dominante aperta nel marzo scorso contro.com. Laolandese che gestisce prenotazioni online in estate ha proposto alcuni cambiamenti per ripristinare la concorrenza., quellisocietà, che l’Authority guidata da Roberto Rustichelli, come spiegato da Milano Finanza, ha ritenuto «idonei». Tra le proposte dila principale è stata quella relativa al non utilizzare i prezzi che le strutture applicano sui propri siti o su aggregatori come criterio di selezione dei partner preferiti. Inoltre le strutture che aderiscono ai programmi premium dovranno ricevere un report mensile coi risultati.Un utente usadallo smartphone (Getty Images).Le modifiche dureranno 10 anniL’azienda olandese ha tempo sei mesi per applicare le modifichete dal