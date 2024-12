.com - Blitz al Quarticciolo: trovati 20 kg di droga e pistola rubata

Armi edestinata alle piazze di spaccio delnascosta nei box delle palazzine. Lì il fiuto dei cani antidella Questura di Roma ha fatto scoprire 20 kg di stupefacente: soprattutto hashish, ma anche cocaina e cannabinoidi. Un nuovonel quartiere che inoltre ha permesso di arrestare 5 pusher e sequestrare unacon 50 proiettili.tra le piazze di spaccio delStretta della Polizia al traffico di stupefacenti nel quartiere del. Al setaccio, questa volta, i fabbricati di viale Palmiro Togliatti e quelli di via Ostuni. Proprio tra i lotti popolari di via Ostuni è scattato il primo arresto: un uomo ed un adolescente, entrambi di origini egiziane, sono stati sorpresi dagli investigatori a vendere crack e cocaina nei pressi di un gazebo in ferro.