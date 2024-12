Vlahovic e Koopmeiners si riscattano col Cagliari la Juventus avanza in Coppa Italia | pagelle e cronaca

Leggi su Sportface.it

3-0 come a inizio stagione, con il gol dicome a inizio stagione, con quello dicome fosse ancora nell’idillio dell’Atalanta. Infine, il sigillo di Conceicao, che tra le cose buone fatte vedere fin qui non annoverava la capacità di vedere la porta, e quello – bellissimo, che pallonetto – di Nico Gonzalez appena tornato da un lungo e misterioso infortunio. Laprova a far pace coi propri tifosi e riesce a vincere ancora la partita infrasettimanale, provando a mettersi alle spalle la maledetta striscia di pareggi in Serie A.Dopo il City in Champions League, c’è il comodo 4-0 alin, dove i bianconeri, detentori del titolo,no così ai quarti di finale, in cui sfideranno l’Empoli in una sfida decisamente alla portata a febbraio. La quarta di fila allo Stadium è alla fine una partita in cui la Juve, per una volta, riesce a mettere sotto al tappeto le difficoltà, che pure ci sono state nella fase iniziale, ma che grazie al risultato roboante si possono mettere da parte per andare a Monza a mente sgombra, lì dove a questo punto l’obbligo di vincere è ai massimi storici.