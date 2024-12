Ilrestodelcarlino.it - Valentina Ridolfi nuovo assessore a Rimini: cuore del Piano Strategico da 15 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà(foto) a raccogliere l’eredità di Roberta Frisoni. Il"è stata ed è ilda 15del", sottolinea il sindaco Jamil Sadegolvaad che le ha chiesto di assumere l’incarico, "ricevendo il suo consenso". Bolognese, 55, umanista di formazione, lavora da oltre vent’per enti pubblici e privati nel settore dell’urbanistica e del management dello sviluppo territoriale, sociale e socio-economico, incluso il settore del turismo. Entrerà formalmente in carica a gennaio - dovrà prima dimettersi da amministratore in Ieg - e assumerà tutte le deleghe della Frisoni tranne quella alla Mobilità e Trasporto pubblico locale, assegnata all’Mattia Morolli. Aandranno Demanio, Urbanistica, Pianificazione e gestione del territorio, Pnrr, Politiche europee (quest’ultima sinora in capo al sindaco).