Uomini e Donne bloccata la scelta di Michele | lui allontanato dal programma

La registrazione del 18 dicembre 2024 diè stata teatro di un clamoroso colpo di scena. Il tronistaLongobardi, pronto a a fare la sua, è stato cacciato daldopo che la redazione ha rivelato le sue bugie. Tra lacrime, accuse e porte sbattute in faccia, lo studio ha vissuto momenti di forte tensione. Ecco cosa è successo.anticipazioni , registrazione 18-12-2024: salta ladiLongobardiLongobardi si è presentato in studio con l’intenzione di scegliere Amal. Indossava un elegante abito da cerimonia e ha chiesto che entrambe le corteggiatrici, Amal e Veronica, scendessero dalle scale per affrontare il momento decisivo. Tuttavia, quello che doveva essere un trionfo d’amore si è trasformato in un disastro epico.: cosa ha scrittoalle altre corteggiatrici La verità dietro la segnalazione che ha scosso il trono classico di Maria De Filippi: le corteggiatrici del tronista napoletano hanno deciso di raccontare i dettagli di questo assurdo episodio.