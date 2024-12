Quifinanza.it - Tutti i bonus della Manovra 2025, dalle ristrutturazioni alla famiglia e sport

I lavoriproseguono e, nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, sono stati approvati numerosi altri emendamenti, oltre a qualche rinuncia importante. I prossimi passi sono in Aula, nella giornata del 18 dicembre, e poi l’approvazione a fine settimana, venerdì 20 dicembre. Il sì definitivo, che è anche l’ultimo, spetta al Senato, ma dovrebbe arrivare solo dopo Natale. Laè quindi ormai in dirittura d’arrivo e si possono iniziare a tirare le somme del lavoro svolto. Molte proposte sono ormai una certezza, tra queste diversi, riconfermati dal 2024 o del tutto nuovi.per lasi è discusso molto, e forse si continuerà a farlo anche in futuro. Ai cittadini, però, interessa molto di più conoscere, nel concreto, quali sono le opportunità di risparmio e sostegno che il governo Meloni ha deciso di dedicare a determinate categorie.