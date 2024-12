Ilgiorno.it - Studente picchiato dal branco in Stazione Centrale: una condanna a 7 anni

Milano, 18 dicembre 2024 – Era lo scorso settembre e lui era arrivato a Milano per sostenere un test al Politecnico. Da Bari era arrivato ine aveva subito un'aggressione grave e brutale appena sceso dal treno. Era statoe rapinato in un tunnel da cinque nordafricani, immortalati dalle telecamere a circuito chiuso. Per queste ragioni il gup Alberto Carboni, a fronte di una richiesta del pm di poco più di 4, ha deciso di infliggerne sette, ossia quasi il doppio, ad uno dei cinque. Dai video e dagli accertamenti i tre fermati, ancora detenuti, sotto l'effetto del crack avrevano cominciato a picchiare violentemente il giovane - che non si è costituito parte civile - mentre stava camminando nel tunnel della linea verde della metropolitana ed era al telefono con il padre per rassicurarlo che il viaggio era andato bene.