Notre Dame e la maledizione della guglia

di Daniele Sacco* Torniamo a, la basilica parigina recentemente restituita al culto. Si diceva che fu danneggiata dalla rivoluzione francese. I rivoluzionari si accanirono su statue e strutture demolendo immagini sacre e architetture. Dopo qualche decennio di incuria, il restauro diprogettato nel 1843 con Jean Baptiste Lassus, consacrò la fama di Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, il grande architetto di Francia. I due architetti vinsero il concorso per il restaurochiesa, per la realizzazionesagrestia e dell’Arcivescovado, il cantiere più importantenazione. Realizzando il progetto i due affermano il concetto per cui prudenza e discrezione sono imprescindibili nell’attività di restauro. La tensione morale sulla questione dei restauri conservativi (si restaura lasciando tutto come è) e integrativi (si restaura aggiungendo "cose") era molto alta.