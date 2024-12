Quotidiano.net - L’urbanista: “Case a prezzi accessibili, la politica ignora il tema”

Bologna, 18 dicembre 2024 – Quando il modello italiano dell’abitare (che privilegia la proprietà piuttosto che l’affitto) ha incontrato il fenomeno Airbnb si è creata una “turbolenza” che ha messo in crisi le città e rischia di generare un conflitto sociale incontrollabile. Parola delGiovanni Laino, docente alla Federico II di Napoli, vice presidente di Urban@it. Il nostro modello dell’abitare non risponde più alle esigenze degli italiani? “Il modello italiano, piccolo borghese, sta diventando una trappola nella grande trasformazione che viviamo. Fra poco avremo sempre piùnon abitate e sempre più cittadini senza casa, compresa la cosiddetta fascia grigia dei figli della borghesia, che non riesce a entrare nel mercato della proprietà”. Perché il mercato dell’affitto si è distorto? “Per come è composto in Italia.