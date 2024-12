Oasport.it - LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 74-64, Eurolega basket in DIRETTA: +10 per i greci a -5? dalla sirena finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87-74 Marco Belinelli con la tripla in uscita dai blocchi.87-71 2/2 per Sasha Vezenkov a cronometro fermo per il +16.85-71 2/2 per Thomas Walkup ai liberi.83-71 Chiuso il 2+1.83-70 Reverse col fallo di Cordinier.83-68 Contropiede di Vezenkov: 25 punti per il bulgaro, vittoria quasi in tasca per l’.81-68 Tap-in di Milutinov per il +13.79-68 2/2 anche per Alessandro Pajola ai liberi.79-66 2/2 per Grazulis a cronometro fermo.79-64 Tripla in transizione di Alec Peters: break di 8-0 dei, time-out di coach Ivanovic.76-64 Walkupmedia: +12a meno di quattro minuti.74-64 Bomba di Vezenkov per ristabilire la doppia cifra di vantaggio!71-64 Matt Morgan alza la parabola e tiene a contatto la