L’Europa sanziona la spia russa che portava i propagandisti italiani in Donbas

Lunedì il Consiglio degli Affari Esteri ha approvato il quindicesimo pacchetto di sanzioni che per la prima volta include i responsabili delle azioni di guerra ibrida e propaganda a favore del regime russo. Un risultato molto importante raggiunto con un lavoro capillare da parte della Commissione Europea e degli uffici dell’Alto Rappresentante della politica estera Kaja Kallas e del suo precedessore Josep Borrell.I nomi inclusi all’interno del pacchetto sono stati oggetto di indagine a partire dal maggio del 2024, e per questo si è reso necessario aggiornare la regolamentazione della normativatoria, poiché non erano previste misure repressive per coloro che attuano campagne sistemiche di disinformazione e influenza contro gli Stati europei.Sulla scorta di questa innovazione, l’Unione europea è riuscita così a determinare una rosa di nomi che nel corso di questi anni hanno pianificato, elaborato e contribuito a generare azioni di guerra ibrida.