Sport.quotidiano.net - L’esonero. Fezzanese, via Ruvo. Per la panchina c’è il tecnico Gatti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Non sono bastati gli otto punti raggranellati in quattro partite – compresi i tre strappati due domeniche fa all’Artemio Franchi – a tenere saldo il rapporto tra lae ilAlberto(assente al vecchio Rastrello perché squalificato, al suo posto Leccese). Dopo l’ultima sconfitta, con l’Orvietana, le strade tra il mister (a sua volta succeduto a Cristiano Rolla) e il club verde si sono separate. Al suo posto è sbarcato in Liguria Andrea. "Andiamo ad affrontare questa seconda parte di campionato consapevoli delle difficoltà – le prime parole del mister –, ma al tempo stesso sono sicuro che la stagione non è ancora compromessa quindi daremo tutto a partire da domenica. Lamerita di restare in un campionato importante come quello della Serie D". La lotta per non retrocedere è bella tosta, con diverse squadre raggruppate in pochi punti.