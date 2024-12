Metropolitanmagazine.it - La Cnn annuncia un’indagine sul servizio di Clarissa Ward nella prigione di Assad: cosa è successo

Lo scorso 12 dicembre, undella CNN diriportava la liberazione di un uomo da un carcere di Damasco. Di fronte alla giornalista, il prigioniero si era presentato come un civile di nome “Adel Gharbal”, spaventato e ignaro della caduta del regime di. Grazie a un fact-check condotto dai colleghi di Verify-sy, membri dell’IFCN, si viene a conoscenza che non si trattava affatto di un civile: il suo vero nome è Salama Mohammad Salama, tenente dell’aeronautica militare del regime di. Noto come “Abu Hamza”, avrebbe ucciso diversi civili a Homs e sarebbe responsabile della detenzione e della tortura di coloro che si erano rifiutati di pagare tangenti. Ad insospettire i colleghi fact-checker è stato lo strano comportamento dell’uomo. Secondo il suo racconto, sarebbe stato incarcerato e impossibilitato a vedere la luce del sole da tre mesi, ma questa narrazione non viene confermata dalla sua reazione una volta uscito all’aria aperta.