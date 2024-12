Oasport.it - Jorge Martin: “Ducati ha dimostrato lealtà, Bagnaia-Marquez alzeranno il livello. Valentino Rossi il migliore della storia”

si è reso protagonista nel 2024 di un’impresa senza precedenti, vincendo il Mondiale MotoGP con un team non ufficiale. Il pilota spagnolo ha conquistato il suo primo titolo iridato nella classe regina in sella allaGP24 del team Pramac, toccando il punto più alto di una carriera che gli aveva già regalato nel 2018 un sigillo mondiale nella classe Moto3.ator, dopo essersi ritrovato un po’ a sorpresa in lotta per il campionato già nel 2023 (anche grazie all’incidente di Francescoal Montmelò), alzando bandiera bianca solamente all’ultima gara di Valencia, si è presentato al via di questa stagione con l’obiettivo di coronare il suo sogno e salire sul tetto del mondo. Il 26enne di Madrid, al termine di uno splendido duello con, ha trionfato con un margine di soli 10 punti su Pecco, facendo la differenza nelle Sprint ed in generale con una maggiore costanza di rendimento.