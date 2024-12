Incontri | a San Marzano si parla del fiume Sarno tra storia e archeologia con Salvatore Ciro Nappo

Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì 18 dicembre, si inaugura un ciclo di conferenze, voluto dal Comune di Sansul, con la collaborazione dell’Associazione Internazionale Amici di Pompei ETS, per approfondire lae l’della valle dele, in particolare, del territorio di San. Presso la sala Consiliare del Comune di Sanalle ore 19, apre la serie dil’intervento dell’archeologo“Il.Tra”. Interverrà il sindaco di SansulAvv. Andrea Annunziata.Ilrappresenta un palinsesto che conserva le tracce dellamillenaria della Valle che si distende tra il Vesuvio e i monti Lattari, tra l’Appennino Campano e il mare. Lungo le sponde si conservano cospicue tracce dell’Età del Bronzo, come la necropoli di Sant’Abbondio a Pompei e dell’Età del Ferro con il villaggio di Località Longola a Poggiomarino e le necropoli di San, Striano e San Valentino, così come sono numerose le testimonianze dell’età romana con le ville, gli apprestamenti produttivi e i campi coltivati.