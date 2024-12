Ilrestodelcarlino.it - Gianfranco Mammi esplora la genealogia di famiglia nel nuovo romanzo

Ladie le peripezie per ricostruirla sono al centro della trama delappena pubblicato da: ’Storia naturale dei miei avi. Tutti povera gente tranne uno’ (Exorma 2024). Un tema lontano dai racconti e romanzi umoristici dello scrittore modenese, ricchi di spassosi imprevisti. Eppure, cercare le tracce dei propri antenati può diventare una passione piena di avventure. Soprattutto se finanziata da Braccino Corto, un facoltoso e potente fratello che abita in Canada, e se ci si imbatte in un parente sconosciuto che abita in montagna e in una girandola di altri personaggi. Le tracce degli antenati restano sempre labili, custodite in preziosi registri di parrocchie sperdute che segnavano nascite, nozze e decessi o in documenti negli archivi di Stato, notarili e diocesani.