Eurolega, Nunn straripante: il Panathinaikos travolge Milano 103-74

Atene (Grecia), 17 dicembre 2024 – Brusco ritorno sulla terra per l’EA7 Emporio Armani: dopo sei successi consecutivi, si è infatti interrotta la striscia vincente indell’Olimpia, travolta con un eloquente 103-74 in casa dei campioni d’Europa del. La vittoria dei “Greens” non è parsa mai in discussione: gli uomini di Ataman, che erano reduci dal -26 incassato contro l’Efes la scorsa settimana, hanno infatti schiacciato sul pedale dell’acceleratore sin da subito, chiudendo a +23 un primo quarto da ben 38 punti segnati, diventati poi addirittura 62 al suono della seconda sirena. Gli ateniesi non si sono poi di fatto mai voltati indietro e nel quarto conclusivo hanno piazzato un’ulteriore sgasata che ha permesso loro di chiudere a +29 dopo aver toccato anche il +37.