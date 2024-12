Secoloditalia.it - E infine uscimmo a riveder Stellantis. La svolta “sovranista” ottenuta dal governo piace a tutti…

. Il day after del “tavolo di concertazione”, partito ieri con buoni risultati, salutati anche dai grandi giornali economici, vede il gruppo guidato dagli Elkann fornire, finalmente, anche numeri e “trasparenza” sui piani industriali nel nostro Paese. Sottolineatura che non è secondaria. L’ex Fiat riparte dall’Italia, unaimprevedibile fino a ieri, quando comandava, con pessimo risultati, il portoghese Tavares. Il responsabileEuropa Jean-Philippe Imparato, francese che ama l’Italia per sua stessa ammissione, ha puntato subito, negli incontri cole col ministro Urso, sulla centralità dell’Italia nel suo business, in un’ottica che potremmo definire, senza eccesso di forzature, di “sovranismo economico”.Le novità importanti, da ieri finalmente note, sono chemanterrà in attività tutti i siti nel Paese e conferma gli investimenti che il Gruppo effettuerà in Italia.