Ilrestodelcarlino.it - Delitto Gozzoli, la famiglia: “Violenza inaudita, Alessandro merita giustizia”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 18 dicembre 2024 – E’ annunciata per venerdì, al tribunale di Modena, la prima sentenza sull’omicidio di, il 41enne originario di Bazzano trovato senza vita nella sua abitazione a Casinalbo di Formigine il 10 marzo 2023. E nell’imminenza della sentenza i familiari rompono il silenzio per chiedereper il loro congiunto, che morì per asfissia meccanica acuta a seguito di un’azione così violenta che gli provocò la rottura della trachea. Le indagini hanno ricostruito come a compiere il, a scopo di rapina, sarebbero stati due giovani romeni, poi rintracciati e arrestati all’estero. Il 20 dicembre si conclude il rito abbreviato per uno dei due. “Un momento – ha dichiarato la sorella Simonaa nome dellaall’Ansa – che io e la miaattendiamo con ansia e speranza.