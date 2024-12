Tvplay.it - Coppa Italia, la Juve risponde alle critiche: 4-0 al Cagliari

Leggi su Tvplay.it

Lantus di Thiago Motta, dopo il pari in campionato contro il Venezia, ha battuto ilin.Dopo il pareggio deludente rimediato sabato scorso in campionato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, lantus è riuscita a vincere nettamente incontro ildi Davide Nicola. I bianconeri, infatti, hanno battuto 4-0 il team sardo, qualificandosì così per i quarti di finale della seconda competizione europea nazionale contro l’Empoli. Per la squadra piemontese hanno segnato Vlahovic, Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez., la: 4-0 al(LaPresse) tvplay.itNonostante il netto risultato finale, a sorpresa, la prima occasione è per ilcon Lapadula che, servito da Zortea dalla destra, tira di prima intenzione: bravo Di Gregorio a farsi trovare pronto al secondo minuto della partita.