Cinque film di Natale, tra classici e cult

Bologna, 18 dicembre 2024 – Dal romantico Love Actually all’immaginifico Nightmare before Christmas.di, ognuna di genere diverso, adatta a uno stato d’animo, da vedere con gli amici, in famiglia o con il proprio partner. A pochi giorni dal, il Resto di Bologna, il podcast della nostra redazione locale, ha provato questo gioco con gli ascoltatori nella puntata di oggi. Il podcast è ascoltabile sulle principali piattaforme audio, come Spotify, o sul nostro sito. Ecco alcuni suggerimenti, senza pretesa di essere esaustivi. Spirito molto bolognese quello di Regalo didi Pupi Avati, pellicola del 1986 dove tre vecchi amici, Ugo, Gabriele (Lele) e Stefano, si incontrano la sera per giocare una partita a poker in quella magica notte. Nostalgia, piccole e grandi ripicche, scheletri nell’armadio emergono in questo gioiello, in cui spicca la prova di Diego Abatantuono.