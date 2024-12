Caos a Roma | Commissione Consultiva Taxi NCC da remoto segnata da proteste e richieste di dimissioni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 dicembre 2024 – “Questa mattina si è consumata quella che rimarrà nella storia come ladapiù imbarazzante del Comune di. Molti partecipanti hanno sollevato cartelli inneggiando alledell’assessore Eugenio Patanè, in riferimento al maxiprocesso svoltosi il 12 dicembre scorso, che ha visto il rinvio a giudizio di 47 imputati per contraffazione e vendita di 900 autorizzazioni NCC, 103 delle quali iscritte nelle cosiddette liste bianche del Comune di”. Lo afferma un comunicato stampa dell’Anar, nella persona di Christopher De Marchis.“Tassisti e NCC – prosegue la nota – hanno chiesto risposte sulla mancata applicazione dell’articolo 29 del regolamento comunale, creato proprio per prevenire tali fenomeni di malaffare. Nonostante il vaglio del TAR e del Consiglio di Stato, tale regolamento continua a non essere applicato.