Tvplay.it - Calciomercato Roma, Ghisolfi chiude il colpo: Ranieri esulta

Leggi su Tvplay.it

Lagiocherà questa sera in Coppa Italia contro la Sampdoria di Semplici, ma prima ci sono delle buone notizie per Claudio.Ladi Claudio, dopo le vittorie contro Lecce e Braga, aveva dato l’impressione di essere uscita da un tunnel davvero buio, ma la sconfitta di domenica scorsa rimediata in trasferta contro il Como ha fatto rimpiombare i tifosi giallorossi nel vuoto. Basti pensare che il team capitolino ha solo due punti di vantaggio dal Cagliari di Davide Nicola terzultimo.il(LaPresse) tvplay.itArchiviato il match di campionato contro il Como, dunque, laè chiamata a rifarsi in Coppa Italia. Questa sera, infatti, la squadra giallorossa ospiterà allo Stadio Olimpico la Sampdoria di Leonardo Semplici (che ha da pochissimo ha sostituito Sottil sulla panchina doriana) per l’ottavo di finale di Coppa Italia.