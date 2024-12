Ilgiorno.it - Bilancio 2025 del Comune di Melzo: autonomia finanziaria e priorità al sociale

Pareggio agguantato con qualche sacrificio e molto lavoro, l’obiettivo più importante raggiunto: "Quello - così il sindaco - di aver mantenuto inalterati i servizi. La spesa per chi ha più bisogno. Per noi, da sempre un punto fermo". Ammonta a 24 milioni di euro circa, spese ed entrate, ildeldi, presentato e approvato l’altra sera, prima del tradizionale brindisi prenatalizio.da tempi difficili, sostenuto "sempre meno dai trasferimenti statali - così nella presentazione l’assessore Giuseppe Alchieri - molto di più dalle entrate tributarie, dai cittadini. In questo senso possiamo dire di essere già sulla strada dell’. L’unica strada". Le entrate correnti delmelzese ammontano a circa 22 milioni di euro. Ben 11 milioni sono entrate tributarie: 5 milioni di Imu, 2 e mezzo da Irpef, poco di più dalla Tari.