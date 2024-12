Lapresse.it - Bergamo, soccorritore: “Ottavia Piana confortata con messaggi di amici e famiglia”

“Nell’ultima parteera molto stanca e quindi si è dovuta fermare un po’ e abbiamo dovuto aiutarla con i viveri, il the. Le abbiamo fatto vedere deidie familiari, un po’ tra il riso e il pianto, l’abbiamo. Poi nel recupero grandi passaggi e fatiche”. Lo racconta a LaPresse Matteo Morelli,della nona zona speleo in merito al salvataggio della speleologa.“Durante il tragitto abbiamo scambiato qualche parole, era un po’ in dormiveglia. Ogni tanto si toccava per il dolore, ma il morale era alto, una grande ragazza“, dice ancora il.L’uscita anticipata “è stata dovuta anche al fatto che nell’ultima parte siamo riusciti ad allargare la grotta, gli spazi erano meno stretti. Poi la voglia di uscire di tutti ci ha fatto un po’ galoppare.