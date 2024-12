Quotidiano.net - Amerigo Vespucci: la nave scuola della Marina Militare incanta il Qatar

Una bellezza "dal fascino antico". La stampaina dà il suo benvenuto all', lache da ieri è ormeggiata all'Old Doha Port nell'ambito30/ma tappa del suo tour mondiale. Le principali testate giornalistiche hanno dedicato articoli e foto al veliero "più bello del mondo", ripercorrendo la sua storia e presentando le iniziative che, fino al 22 dicembre, arricchiranno il calendario del Villaggio Italia. Dalla Qna - la principale agenzia di stampa del- a Al Sharq, da Al Arab a Al Raya, i quotidiani hanno dato ampio spazio all'arrivo, nel giorno in cui ilfesteggia il suo 'national day', la festa nazionale in ricordo dell'unificazione del Paese. Le foto del veliero illuminato con il tricolore campeggiano sulle prime pagine, accompagnate dalle parole con cui ieri il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha celebrato l'arrivo del"messaggero di pace" nel mondo.