Quotidiano.net - Alberto Mantovani: Milano tra eccellenza sanitaria e sfide sociali

Leggi su Quotidiano.net

è forse il più britannico dei grandi nomi del mondo scientifico milanese, non solo perché a Londra insegna alla Queen Mary. Il presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca ha speso una vita nelle aule e negli ospedali, ma la mole di impegni non ne ha turbato la compostezza. Anche quando sul tavolo non c’è uno studio sul cancro, ma un’analisi di testa, e di cuore, sulla sua città. Professore, lei che conosce bene. "è la mia città. Sono nato qui e sono orgoglioso anche del mio Ambrogino". Come la giudica oggi? "La città nei decenni è migliorata in modo straordinario. Pensiamo alla salute. Oggi, giustamente, ci preoccupiamo dell’inquinamento. Ma quando frequentavo l’università giravo in Vespa e tornavo a casa col colletto e i polsini della camicia anneriti dallo smog.