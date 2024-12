Aeronautica Dac | ecco il progetto Stream Permetterà la realizzazione di velivoli più leggeri e sostenibili

Leggi su Ildenaro.it

Lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza dei sistemi aeronautici permette la riduzione del peso del velivolo e quindi del consumo energetico, oltre ad abbattere la quantità delle emissioni. Ed è proprio quanto realizza il(STRutturE intelligenti e funzionalizzAte per il Miglioramento delle prestazioni aerostrutturali) che sviluppa ed ottimizza in maniera integrata tecnologie e sistemi avanzati “smart”. Come?Attraverso lo studio di soluzioni per la funzionalizzazione delle superfici aerodinamiche con applicazione di riblet, la definizione di soluzioni di structural health monitoring; e lo sviluppo di tecnologie idrofobiche e di de-icing. Ildel valore di 8,9 mlioni di euro (fondi Pon 2014-2020) è stato sviluppato in 42 mesi con termine al 31 dicembre.