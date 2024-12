Liberoquotidiano.it - "Viveva male la nostra fama. Quando appariva in tv...": Romina Power, la dolorosa rivelazione su Ylenia Carrisi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una intensa intervista, quella dia Verissimo su Rete 4. In studio da Silvia Toffanin, l'ex moglie di Albanonon può non parlare dell'evento, drammatico, che ha cambiato per sempre la sua vita mandando in crisi irreversibile il suo matrimonio: la scomparsa della figlia, a cavallo del Capodanno del 1994, a New Orleans dove si era trasferita. "Per il suo compleanno (sarebbe stato il 29 novembre ndr) sono entrata in un tempio, ho acceso candele e meditato molto", dice la cantante americana ma ormai italiana d'adozione. A dividere lei e Al Bano la convinzione sul destino di: per il cantante è morta, mentre la madre non ha ancora perso le speranze di ritrovarla viva, da qualche parte nel mondo, 30 anni dopo. Dalla Toffanin,spiega di sentire una "connessione" con la figlia, che oggi avrebbe 54 anni essendo nata nel 1970.