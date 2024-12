Formiche.net - Venezuela e Corea del Nord. Le prove di Grenell, inviato speciale di Trump

Leggi su Formiche.net

Ancora una volta Donaldsi affida a Richard. Il diplomatico è stato nominato dal presidente eletto degli Stati Uniti comeper le missioni speciali della politica estera nel nuovo mandato. Già nel 2020, il magnate repubblicano aveva incaricatocome direttore della National Intelligence. Il diplomatico era stato ambasciatore in Germania e rappresentantedella Casa Bianca per il Kosovo e la Serbia.Per l’emittente Cnn, la nomina diriflette la fiducia dinella capacità di negoziazione in territori complessi e la speranza che si possano trovare accordi per la pace e la stabilità politica. Due dei dossier più importanti saranno ile ladel. Nel comunicato successivo alla nomina, lo staff del presidente eletto ha spiegato che questi due Paesi saranno le principali – e prioritarie – sfide dicomedi missioni speciali.