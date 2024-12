Bergamonews.it - “Valtesse e Valverde tartassati dai ladri: nell’auto rubata c’era la valigetta del lavoro, aiutatemi a trovarla”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un colpo dopo l’altro, a qualsiasi ora del giorno, quando non andato a buon fine quantomeno tentato: non sembra esserci pace nei quartieri di, dove l’attività dei topi d’appartamento in questi ultimi mesi dell’anno sembra essersi ulteriormente intensificata, forse ancora di più del resto della città dove già si segnala un’escalation dei furti in abitazione.Il fenomeno, a dire la verità, è in crescita da anni: nel 2023 erano state 3.230 le denunce raccolte dalle forze dell’ordine, 511 in più rispetto al 2022, toccando il punto più alto dal 2020. Il timore che il 2024 si chiuderà con un ritocco verso l’alto è concreto, se non altro per la velocità e la frequenza con la quale le azioni criminose trovano spazio, banalmente, nelle cronache locali.Solo all’inizio di dicembre i residenti di via don Giuseppe Ronchetti a Bergamo avevano vissuto giornate da incubo, bersagliati dai furti, almeno cinque in pochi giorni nella residenza “Primavera” di fronte al nuovo ChorusLife: intrusioni frequenti che hanno colpito indistintamente i condomini, dai più anziani alle coppie più giovani, costringendo qualcuno anche a cambiare le proprie abitudini di vita, spingendoli anche a rinunciare magari a un’uscita insieme per non lasciare la casa “scoperta”.