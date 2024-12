Anteprima24.it - Un po’ congolese e un po’ sannita: un Cavaliere della Repubblica al Grande Fratello

Tempo di lettura: 2 minutiUna parte di sangue, l’altra italiano e precisamente. Il tutto nel corpo di una stella del rugby che ha dimostrato, nel corso del tempo, di essere un fenomeno in campo e nella vita.Si tratta di Maxime Mbandà, giocatore di rugby, figlio di Luwa, studente di medicina arrivato in Italia appena maggiorenne, e di Luisa Pagnozzi, insegnante di Pannarano.Una vita fatta di tante esperienze e tante storie che ne hanno segnato infanzia e crescita, mai banale e pronto a prendere decisioni anche impopolari. Carriera di primo piano, un rugbista di valore che ha vestito la maglianazionale italiana e delle formazioni più fortinazione. Mbandà sale alla ribalta quando decide, in pieno periodo covid, di fare il volontario aiutando la Croce Gialla di Parma e vivere 70 giorni massacranti.