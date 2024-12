Davidemaggio.it - Taylor Mega ci prova con Francesca Fagnani: “Sei etero, vero? Se ci ripensi richiamami”

Leggi su Davidemaggio.it

Non solo Jovanotti. Nell’appuntamento con Belve, in onda stasera,intervista. Tra i temi toccati il passato da tossicodipendente dell’ospite e le storie d’amore dell’influencer. Ecco le anticipazioni.Il dissing a Tony Effe con FedezDurante l’intervista, lasi concentra sul dissing fatto da Fedez contro Tony Effe al quale ha partecipato la stessa.Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono ha detto l’intervistata dando il la alla giornalista per andare più a fondo sul rapporto trae Federico Lucia:E sulla relazione con Fedez che all’epoca era ancora sposato con Chiara Ferragni?incalza la padrona di casa. Anche in questo caso l’influencer, risponde, mentre allarga le braccia:Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri.