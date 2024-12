Game-experience.it - Secret Level è stata rinnovata per la seconda stagione da Amazon Prime Video

Leggi su Game-experience.it

ha confermato il rinnovo per ladi, l’apprezzata serie animata antologica per adulti che esplora storie originali ambientate nei mondi di alcuni notigiochi.Variety riporta che la serie, ideata da Tim Miller (regista di Deadpool e creatore di Love, Death + Robots), ha debuttato il 10 dicembre 2024 raggiungendo un notevole successo, diventando la serie animata più vista di sempre sulla piattaforma durante la sua prima settimana.Ricordiamo cheè una serie antologica, composta di conseguenza da episodi indipendenti, ciascuno dedicato ad un universoludico differente. Nella prima, i fan possono immergersi in mondi iconici come Dungeons & Dragons, Pac-Man, Warhammer 40,000, Sifu, Unreal Tournament, The Outer Worlds, Mega Man, Honor of Kings, Crossfire e molti altri.