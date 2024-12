Ilrestodelcarlino.it - Scuole di danza, allievi pronti per il gran finale

Domani alle 20 al teatro Ariosto, a Reggio è in programma la quarta edizione di Gala Performances Prestige, proposto dal liceo coreutico "Matilde di Canossa" in collaborazione con ledidel territorio emiliano, impegnati in uno spettacolo dicon i giovaniin forza nelle prestigiose realtà operanti nel settore della formazione coreutica. Le coreografie, che spaziano dal genere dellaclassica a quella contemporanea, dallamoderna all’hip-hop, sono state preparate da insegnanti die coreografi delleAnthesis, Arcadia, Ars 21, Backstage, Eidos, La Capriola, Nuovo Balletto Classico, Progetto, Liceo coreutico "Matilde di Canossa". Da mesi professionisti esono all’opera per costruire e perfezionare le coreografie da presentare al pubblico, oltre che per l’organizzazione generale dell’evento.