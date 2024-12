Ilveggente.it - Roma-Sampdoria, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per gli ottavi di finale die si gioca mercoledì alle 21:00 notizie, probabili, tv e.La caduta contro il Como, per la, ha fatto un sacco di rumore. Una squadra quella giallorossa che sembrava avesse imboccato la via giusta dopo due vittorie di fila e che invece si ritrova nuovamente in una vera e propria crisi con la proprietà americana che ha deciso di fare una vera e propria rivoluzione a gennaio: sono molti quelli a rischio taglio, anche i senatori e anche Dybala, per intenderci.: tv in(Lapresse) – Ilveggente.itDiciamo che non è il clima migliore per avvicinarsi alla partita di mercoledì sera contro lain. Un match da dentro o fuori senza nessuna possibilità d’appello.