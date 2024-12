Lanazione.it - Restaurato il navicello di Puccini, trasportò il grande compositore rimasto ferito in un incidente

Lucca, 17 dicembre 2024 -ildi Giacomo, barca in legno a fondo piatto ottocentesca tipica del lago di Massaciuccoli che, secondo alcune ricerche, nel 1904ilper uncon la propria auto, dalla Piaggetta fino alla sua villa a Torre del Lago. Il, di proprietà dell'Ente Parco, sarà esposto e disponibile per visite guidate sul lago domenica 22 dicembre, alle 10 presso la terrazza Belvedere a Torre del Lagoa Viareggio (Lucca), in occasione delle celebrazioni dell'anniversario della nascita del. «Completamentenella parte materica - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani -, ilè stato dotato di un motore elettrico e sarà esposto nel Parco della musica del Gran Teatro Giacomo