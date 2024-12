Ilrestodelcarlino.it - Progetto "Parkinson&Bike". Cena natalizia al Panathlon

Unanel segno dell’etica sportiva e della solidarietà per ilClub Pesaro che, giovedì 19, saluterà il 2024 con una serata dedicata al“Parkinson&Bike”, una tre giorni ciclistica da Pesaro ad Assisi organizzata lo scorso maggio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul Parkinson e supportata dal Club pesarese. Ospiti della serata: Filiberto Martinelli, Past President delClub Pesaro; Alessandro Ariemma, presidente dell’Associazione Parkinson Marche; una rappresentanza dei pedalatori che hanno accompagnato Filiberto in questa vera e propria impresa sportiva e sociale.