Ilfattoquotidiano.it - Panettone, spumante, alberi e Re Magi: un Natale da smaltire. Ecco le regole da seguire per differenziare in maniera corretta

Passate le feste, ci sarà untutto da. Non solo nel senso, classico, del dimagrimento dopo le abbuffate. Ma anche dello sbarazzarsi di rifiuti di ogni tipo, che spesso non si ha idea di dove gettare. Con errori e conseguenze per l’ambiente.A darci una mano è l’app Junker, che aiuta famiglie e amministrazioni comunali a capire comei rifiuti. Il primo suggerimento che l’applicazione dà è quello di ricordarci che, nel caso ci si sposti per le vacanze, leper la differenziata possono variare da Comune a Comune.e pandoro, occhio ai dettagliCominciamo da ciò che sembra facile da gettare e invece non lo è poi così tanto:e pandoro. “Entrambi i dolci hanno un packaging decisamente variegato”, spiegano da Junker. “La scatola va gettata nella carta, la piccola maniglia nel sresiduo, il sacchetto interno nella plastica.