Palazzo Massari, apertura del museo nel 2026 Ospiterà anche le opere del “periodo Farina”

Nel 2012 Ferrara fu profondamente ferita dal terremoto che allora colpì l’Emilia. A pagarne il prezzo, purtroppo, furonomolti gli edifici storici della città estense. In questi anni, musei e spazi espositivi hanno visto chiusure dovute alla realizzazione dei cantieri post-sisma e di rifunzionalizzazione dei percorsi.Schifanoia edei Diamanti sono stati riaperti e per il prossimo futuro proseguono i lavori aProsperi Sacrati e, poco più in là, al Complessola cui riè prevista per metà(il cantiere chiude a fine 2025), al termine dell’allestimento del nuovo percorso museale di circa 10.000 metri quadri. Lo spazio presenterà al pubblico le ricche collezioni civiche delle Gallerie d’arte moderna e contemporanea, articolate in tre grandi raccolte: ildell’Ottocento, che riunisce dipinti e sculture di autori ferraresi tra romanticismo e simbolismo, annoverando personalità quali Gaetano Previati e Giuseppe Mentessi; ilGiovanni Boldini, la più vasta e importante collezione pubblica dedicata a uno dei massimi interpreti internazionali del ritratto della Belle Époque; ild’Arte Moderna e Contemporanea “Filippo de Pisis”, che oltre all’estesa raccolta didel grande artista ferrarese conserva nuclei di Roberto Melli, Mario Sironi, Achille Funi e altri maestri del Novecento.