PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-CAGLIARI 4-0 | festa Vlahovic Savona tentenna

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per gli ottavi di Coppa Italia. IL centravanti serbo trascina i bianconeri, a segno anche Koopmeiners e Conceicao Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itDi Gregorio 75,5Locatelli 6,5Kalulu 7McKennie 6,5Koopmeiners 7 (58? Gatti 6)Thuram 6,5Conceicao 7,5 (81? Adzic SV)Yildiz 7 (66? Nico Gonzalez 7)Mbangula 6,57,5 (81? Weah SV)Allenatore: Thiago Motta 7TOP7,5 – Carico a mille dopo aver fatto pace con la curva, graffia con un movimento da centravanti di razza poco prima dell’intervallo. Quarto centro consecutivo tra campionato e coppe (12° complessivo in stagione), terminale indispensabile per una Juve ancora in convalescenza. Nella ripresa due gol annullati e una fuga verso Scuffet che avrebbe meritato miglior sorte.